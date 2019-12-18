Ямальский чиновник объяснил, почему моржи выбрали Арктику и организовали уникальное лежбище

Заместитель губернатора ЯНАО, глава департамента внешних связей Александр Мажаров в среду, 18 декабря, прокомментировал уникальное массовое скопление моржей в Арктике. Г-н Мажаров коснулся этой темы во время интернет-конференции, организованной в пресс-центре ИА «Север-Пресс».

Александр Мажаров, кстати, сегодня опоздал на свой прямой эфир и объяснил это так: «Да, задержался. Проводил рабочую группу по казачеству. Это очень серьезное такое направление, за которое отвечает наш департамент, мой департамент».

Во время эфира ямальскому чиновнику задали вопрос – что думают ученые по поводу того, что моржи приплыли на Ямал. Александр Мажаров повторил ранее озвученную информацию. По его оценке, более тысячи моржей приплыли на полуостров из-за хорошей кормовой базы.

«Ученые, которые вылетали на лежбище и установили маячки двум моржам, говорят, что приплывшие на Ямал животные вели себя несколько иначе, чем в других местах. Они не уплывали на новое место, хотя обычно моржи на лежбищах проводят 2-3 дня, после чего перемещаются на другой берег. В море держались на небольших глубинах. Из этого специалисты делают вывод, что моржи чувствовали себя на Ямале комфортно», – прокомментировал Мажаров.

В октябре 2019 года ученые зафиксировали на северо-западном берегу полуострова Ямал – в районе устья реки Тевтейяха, уникальное лежбище моржей – более тысячи особой морских млекопитающих. Такого скопления моржей на Ямале до этого не было. В 2007 году аналогичный процесс был зафиксирован на мысе Кожевникова на Чукотке.

При поддержке ямальского губернатора Дмитрия Артюхова был организован вылет учёных на место лежбища, где специалисты провели учёт морских млекопитающих и пометили передатчиками двух особей.

Также на Ямале разрабатывается трёхлетняя программа комплексного изучения моржей. К изучению редкого явления подключились учёные Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (Лабытнанги) и научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» (Москва).

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 18.12.19

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