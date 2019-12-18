Мусорный регоператор Ямала отстранил муниципалов от вывоза отходов и передал контракт коммерсантам

С января 2020 года за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ноябрьске будет отвечать компания «Экос». Ранее контракт на вывоз ТКО мусорный регоператор Ямала – ООО «Инновационные технологии», заключал с МУП «Ноябрьскспецавтотранс» (НСАТ).

Как сообщает «Ноябрьск 24», о смене подрядчика исполнительный директор ООО «Инновационные технологии» Александр Прибылев заявил на совещании в мэрии Ноябрьска. Г-н Прибылев уточнил, что компания «Экос» выиграла торги и с 1 января приступит в Ноябрьске к исполнению своих обязанностей. «С 1 января мусоровозы приступят к работе, опасений относительно качества вывоза мусора нет», – заверил представитель регоператора.

Новый исполнитель работ, по словам Прибылева, уже закупил восемь машин, которые пока находятся в Нефтеюганске. С 25 декабря спецавтотранспорт начнет «обкатывать» маршруты. Водителей на первое время привлекут из Омской области, где где компания также занимается транспортировкой ТКО.

По данным портала госзакупок, в 2018 году контракт на вывоз мусора в Ноябрьске получила муниципальная структура – «Ноябрьскспецавтотранс». Из материалов госзакупки следует, что стоимость контракта с НСАТ превысила 172 млн рублей.

Муниципальный перевозчик ежедневно выпускал на линию 32 машины. Дозвониться до руководства НСАТ, чтобы получить комментарий, не удалось. В мэрии Ноябрьска уточняют, что новый перевозчик ТКО может привлекать МУП, если возникнет такая необходимость. Вероятно, речь будет идти о заключении субподрядного контракта.

Ноябрьск, служба информации

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