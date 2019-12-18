На Ямале трасса перекрыта из-за крупного ДТП с тремя грузовиками

В среду, 18 декабря, на автодороге Коротчаево – Новый Уренгой произошло ДТП, участниками которого стали большегрузы. Как сообщили «Новому Дню» в окружном управлении ГИБДД, автоинспекция пока не располагает подробностями аварии. Известно лишь, что дорога сейчас перекрыта, на трассе организовалась большая пробка.

Как уточняют пользователи в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте», на автодороге столкнулись две фуры и самосвал. В ГИБДД добавляют, что пострадавших нет. На место ДТП выехал наряд автоинспекторов.

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