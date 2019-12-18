Самозанятым ямальцам рассказали, что их ждет в 2020 году

На Ямале с 1 января 2020 года вводится новый налоговый режим для самозанятых граждан. Округ включен в число субъектов РФ, где проводится эксперимент. Как сообщила в среду, 18 декабря, директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева, самозанятые ямальцы будут платить со своих доходов налог по льготной ставке 4-6%.

К числу самозанятых себя смогут причислить и индивидуальные предприниматели, и физические лица. Как уточнила г-жа Гусева, регистрация в качестве самозанятого позволит получать налоговый вычет в сумме 10 тысяч рублей, не уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование, а также совмещать предпринимательскую деятельность с работой по трудовому договору.

С новым налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» пока экспериментируют 23 субъекта РФ. Предприниматели и фрилансеры фиксируют свой доход и платят с него льготный налог. Это позволяет самозанятым легально вести бизнес и иметь доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Салехард, служба информации

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