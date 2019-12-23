На Ямале ребенку в карман подбросили зажженную пиротехнику

Полиция Ямала пересматривает записи с камер видео-наблюдения, чтобы найти виновников серьезного инцидента в Ноябрьске. Как сообщили «Новому Дню» в УМВД по ЯНАО, семилетнему мальчику в карман куртки подбросили зажженную пиротехнику, которая «хлопнула» и напугала ребенка.

В полицию Ноябрьска обратилась мама мальчика. По словам заявительницы, 21 декабря ее 7-летний сын катался на горке у ДК «Нефтяник». Кто-то положил в карман куртки ребенка горящую петарду.

Как уточняют в УМВД по ЯНАО, речь все-таки идет не о петарде, а о хлопушке, которая действительно «хлопнула» в кармане куртки. «Назначено проведение проверки», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружного полицейского главка.

Полицейские просматривают записи с камер видео-наблюдения, но пока установить злоумышленника или злоумышленников не удалось – на горке в этот день было много людей. Мальчик, который не пострадал, но сильно испугался, также не может уточнить, кто положил в карман его куртки хлопушку.

Ноябрьск, служба информации

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