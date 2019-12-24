Ямальские власти рассказали про ипотеку под 3% годовых

На Ямале запускается программа льготного ипотечного кредитования. Получателями кредита под ставку 3% годовых могут стать только сельские жители определенного возраста.

Как сообщил первый заместитель ямальского губернатора Алексей Ситников, окружная программа начнет действовать с апреля 2020 года. В список получателей льготных ипотечных кредитов могут попасть жители сельских территорий в возрасте от 21 – 64 лет. Максимальная сумма займа – 3 млн рублей. Получатель средств должен внести первый взнос не менее 10% от стоимости недвижимости.

Деньги можно потратить на покупку готового жилья, но только в сельской местности. Также можно приобретать земельный участок под строительство дома, либо вложить средства в покупку недостроенного дома или квартиры в строящемся жилфонде.

По словам г-на Ситникова, окружные власти таким образом плнируют привлекать в сельскую местность специалистов, в том числе, высококвалифицированных.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 23.12.19

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