Ямальским детям вручат 2000 сладких подарков

Две тысячи сладких новогодних подарков получат ямальские дети. 21 декабря в Надыме стартовала ежегодная благотворительная кампания «Подарок ребенку». Акцию проводит ООО «Газпром добыча Надым».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, первая тысяча подарков уже отправилась в село Яр-Сале: часть из них подарили воспитанникам Ямальской школы-интерната на новогоднем утреннике.

Еще 790 подарков передадут детям Надымского района, более 200 из них – на благотворительном рождественском концерте. В Пуровском районе новогодние гостинцы от «Газпром добыча Надым» получат 210 ребят.

«Газпром добыча Надым» проводит акцию «Подарок ребенку» уже более 10 лет, сладкие презенты получают дети, проживающие в районах производственной деятельности компании.

Кроме того, ООО «Газпром добыча Надым» в этом году принимает участие еще в одной благотворительной новогодней акции – «Елка желаний». Суть акции в том, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Согласно условиям, необходимо сорвать с елки шар и исполнить желание ребенка, написанное на нем. Газовикам достался шар с желаниями от двух мальчиков из Ноябрьска, которые мечтают прокатиться на собачьей упряжке.

Надым, служба новостей

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