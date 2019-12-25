Топ-менеджеры «Ямалкоммунэнерго» пытались собрать с ямальцев лишние десятки миллионов рублей

Ресурсоснабжающая компания «Ямалкоммунэнерго» незаконно завысила тарифы для жителей Надымского района. Как сообщает в среду, 25 декабря, прокуратура ЯНАО, при расчете тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение коммунальщики решили учитывать некоторые расходы своей компании.

Как уточняют в надзорном ведомстве, в составе расходов «Ямалкоммунэнерго» были учтены проценты по кредитам, которые коммунальная организация планировала привлечь для замены и модернизации сетей в рамках инвестпрограммы.

«Указанные мероприятия коммунальной организацией фактически выполнены не были. Кроме того, были учтены необоснованные расходы на предпринимательскую прибыль», – добавили в окружной прокуратуре.

В общей сложности необоснованными расходами прокуратура признала 46 млн рублей.

Такая нагрузка на тариф не смутила департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. Ведомство вычеркнуло из тарифа «Ямалкоммунэнерго» лишние 46 млн рублей только после прокурорского представления. «Департаментом внесены изменения в утвержденные тарифы и исключены необоснованные расходы коммунальной организации на сумму свыше 46 млн рублей», – резюмировали в надзорном ведомстве.

Руководство «Ямалкоммунэнерго» не согласилось с решением департамента и попыталось отстоять тарифы на тепло и воду в суде. Суд поддержал позицию прокуратуры, а не коммунальщиков. Процесс компания накануне проиграла.

Какое время действовал данный тариф и будет ли гражданам сделан перерасчет – получить оперативный комментарий в прокуратуре и окружном департаменте не удалось. Редакция «Нового Дня» направит официальный запрос.

Ресурсоснабжающее предриятие «Ямалкоммунэнерго», зарегистрированное в 2011 году, один из ключевых ямальских активов энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. В структуре собственников «Ямалкоммунэнерго» значится ООО «Корпорация СТС», подконтрольная Бикову и Боброву.

Салехард, Надым, служба информации

Салехард, Надым. Другие новости 24.12.19

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