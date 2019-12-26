Больницу Ноябрьска наказали за излишнюю доброту к подрядчикам

Руководство центральной городской больницы Ноябрьска наказано за незавершенный ремонт, деньги за который подрядчик уже получил в полном объеме.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, в июне 2019 года больница заключила два госконтракта на ремонт помещений больницы. Подрядчик выполнил работы частично. «Несмотря на неисполнение подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств, приемочной комиссией учреждения работы приняты как соответствующие контракту и оплачены в полном объеме. На момент проведения проверки выявленное несоответствие подрядчиком устранено не было», – уточнили в ямальской прокуратуре.

Несколько сотрудников ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» наказаны. Главному врачу внесено прокурорское представление. Пять специалистов приемочной комиссии привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении заместителя главного врача, который был председателем приемочной комиссии, возбуждены два административных дела. Медики должны потребовать от подрядчика возврата необоснованно полученных средств, направив строителям претензию.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 25.12.19

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