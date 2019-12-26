На Ямале пьяная дебоширка сломала полицейскому палец

В Салехарде 27-летняя женщина получила тюремный срок за нападение на полицейского. По решению суда она проведет два года в колонии общего режима.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в октябре 2019 года ранее судимая 27-летняя женщина была доставлена в дежурную часть ОМВД по городу Салехарду за совершение административного преступления. Задержанная была пьяна и оказала сопротивление.

«Правонарушительница, находясь в коридоре дежурной части, нанесла ногами удары двум сотрудникам полиции», – уточняет окружной следком. В итоге одному из полицейских дебоширка сломала палец на ноге.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти. До суда молодая женщина находилась в СИЗО.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 26.12.19

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