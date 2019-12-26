Суд определился с наказанием для ямальского садика, где на ребенка рухнула штукатурка

Детский садик «Оленёнок» в Муравленко выплатит компенсацию ребенку, на которого в игровой комнате упала штукатурка. Инцидент произошел в апреле 2019 года.

Ребенок находился в игровой комнате, когда произошло «падение части строительной стены». Пострадавший был доставлен в больницу. Как сообщает прокуратура ЯНАО, у ребенка ушиб головы и ссадины кистей рук.

Прокуратура направила иск в суд о взыскании с детсада компенсации морального вреда. Однако папа пострадавшего дошкольника в суде от исковых требований отказался и заявил, что не имеет претензий к образовательному учреждению. Производство по делу было прекращено.

Окружная прокуратура такую позицию родителей не поддержала. «Поскольку позиция отца ребенка противоречила интересам несовершеннолетнего, прокурор обжаловал состоявшееся судебное постановление», – уточняют в надзорном ведомстве.

При повторном рассмотрении дела, решением суда требования прокурора удовлетворены, в пользу малолетнего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс рублей.

После этого уже сам ответчик – детский сад «Олененок», обжаловал решение суда. Дошкольное учреждение признавать свою вину отказывалось, ссылаясь на то, что отвечать должны подрядчики, которые делали ремонт. Накануне судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО оставила апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения, так как именно садик в конечном итоге несет ответственность за безопасность детей, уточнили 26 декабря в прокуратуре ЯНАО.

Муравленко, служба информации

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