Дорожники разрешили открыть зимнюю дорогу между Салехардом и Надымом

В пятницу, 27 декабря, вновь заработал зимник Надым – Салехард, который закрывался из-за дефектов. Зимняя дорога доступна для машин массой 10 тонн.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, 27 декабря комиссия также примет решение об открытии зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги.

На зимнике Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале рабочие устанавливают сигнальные вехи и дорожные знаки. На КПП ведётся круглосуточное дежурство. Начать работы по устройству проезжей части пока не удаётся из-за малой толщиной льда – 38 см. Этого недостаточно для работы тяжелой техники: для безопасной работы необходимо свыше 50 см. Около 95% трассы зимника проходит по льду.

Напомним, с 10 декабря работает зимник Коротчаево – Красноселькуп. По нему может ездить автотранспорт массой до 30 тонн

Салехард, Надым, служба информации

Салехард, Надым. Другие новости 26.12.19

Суд определился с наказанием для ямальского садика, где на ребенка рухнула штукатурка. / Два российских миллиардера, у которых есть бизнес на Ямале, рекордно разбогатели в 2019 году. / На Ямале пьяная дебоширка сломала полицейскому палец. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»