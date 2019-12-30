На Ямале перед праздниками закрыли главные зимники

На Ямале в понедельник, 30 декабря, из-за погодных условий закрыты два зимника, еще один не обустроен.

Как сообщается в официальной группе окружного департамента транспорта «Дороги и транспорт Ямала» в социальной сети «ВКонтакте», 30 декабря зимник Надым – Салехард закрыт с 08:30 для всех видов транспорта. Дорожники перекрыли зимнюю дорогу из-за сильного порывистого ветра и недостаточной видимости.

Ухудшение погодных условий стало причиной закрытия второго зимника: Лабытнанги – Мужи – Азовы -Теги, протяженность которого 314 км.

Зимняя трасса Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале еще не готова к запуску. Там дорожники ведут работы по установке границ проезжей части. Как только позволит толщина льда, тяжёлая техника выйдет на устройство трассы.

В рабочем состоянии сегодня только один зимник округа: Коротчаево – Красноселькуп, где разрешено движение всех транспортных средств общей массой до 30 тонн.

Салехард, Надым, служба информации

Салехард, Надым. Другие новости 30.12.19

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