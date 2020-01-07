На Ямале горит торговый дом с запчастями, есть пострадавший

В Муравленко во вторник, 7 января, спасатели МЧС несколько часов тушили пожар в одноэтажном торговом доме «СВ». Как сообщает УМЧС по ЯНАО, торговый комплекс на улице Ямальской загорелся в 10:20. Локализовать пожар удалось только в 14:45. Площадь возгорания 800 квадратных метров.

«На данным момент работа по полной ликвидации пожара продолжается. Тушение усложняется конструктивными особенностями здания, распространение пожара происходило по пустотам чердачного помещения», – уточняют в окружном УМЧС.

В ведомстве также сообщают об одном пострадавшем – мужчина получил ожоги, но от госпитализации отказался, ему назначено амбулаторное лечение.

Торговый дом «СВ» на ул. Ямальской специализируется на продаже автозапчастей. 7 января комплекс не работал. Очевидцы ЧП сообщают, что из здания валил густой черный дым. На месте работают 35 человек личного состава МЧС и семь единиц техники.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 02.01.20

Ямальский олень ленится работать в Кургане. / На Ямале перед праздниками закрыли главные зимники. / На Ямале возбудили уголовное дело из-за гибели вахтовиков на месторождении «Новатэка». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»