В ямальской больнице эвакуировали пациентов из-за коммунальной аварии

В городской больнице Ноябрьска в четверг, 9 января, была объявлена эвакуация. По первоначальной версии, в здании горбольницы сработала пожарная сигнализация. Затем выяснилось, что в одном из кабинетов прорвало трубу отопления.

Видео об инциденте в больнице Ноябрьска было размещено 9 января в паблике «Происшествия Ноябрьска» в социальной сети «ВКонтакте». Эвакуация началась утром. Персонал медучреждения и пациентов по громкой связи попросили «срочно покинуть помещение».

На видео попал кабинет, в котором и произошла коммунальная авария. В комнате – клубы горячего пара, вода из кабинета просочилась в коридор. Сейчас ЧП устраняют аварийные бригады.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 07.01.20

На Ямале горит торговый дом с запчастями, есть пострадавший. / Ямальский олень ленится работать в Кургане. / На Ямале перед праздниками закрыли главные зимники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»