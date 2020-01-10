На Ямале всю ночь тушили пожар в деревянном доме: есть погибший, здание сгорело дотла

Ночью 10 января в 02:13 часов в ямальском селе Шурышкары загорелся одноэтажный деревянный дом. Как сообщает УМЧС по ЯНАО, пожар был потушен только в 05:59 часов.

По данным МЧС, загорелся одноэтажный частный дом на ул. Мира. «Огнем поврежден дом по всей площади», – добавили в ведомстве. Были задействованы 10 человек личного состава УМЧС. Причина пожара устанавливается.

УМЧС ЯНАО пока не сообщает о погибших. Как уточнил «Новому Дню» источник в администрации МО Шурышкарское, утром на пепелище был обнаружен труп женщины. Фактически в доме проживали два человека – женщина и мужчина. Место нахождения второго жильца сгоревшего дома сейчас устанавливается.

Салехард, Шурышкары, служба информации

Салехард, Шурышкары. Другие новости 09.01.20

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