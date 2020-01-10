Борт «Аэрофлота» не смог приземлиться в Новом Уренгое

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий утренний рейс из Москвы (Шереметьево) в Новый Уренгой, не смог приземлиться по погодным условиям. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе воздушной гавани, борт ушел на запасной аэродром в соседний регион – ХМАО.

Воздушное судно не смогло совершить посадку в Новом Уренгое из-за сильного бокового ветра с порывами. По данным пресс-службы аэропорта Нового Уренгоя, борт с пассажирами принял аэропорт Нижневартовска.

Обратный рейс «Аэрофлота» «Новый Уренгой – Москва» также будет задержан на несколько часов. По данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, самолет, выполняющий рейс SU-1523, вернется на Ямал 10 января в 18:30 часов. Остальные рейсы выполняются по расписанию.

Новый Уренгой, служба информации

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