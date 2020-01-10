Жителей Ямала попросили голосовать за строительство самого крупного торгового центра

Жителям Ноябрьска предложили самим определиться с местом строительства самого крупного торгово-развлекательного центра. Против строительства сити-молла ранее активно выступали горожане.

Голосование за проект открыто на портале «Живем на севере». «В Ноябрьске существует запрос жителей на строительство современного торгово-развлекательного центра. В настоящее время объект такого формата в городе отсутствует. Для строительства необходим земельный участок площадью около 6,0 га. Территория под застройку центра по типу выходного дня есть в микрорайоне «9»», – сообщается на портале. Авторы инициативы предлагают голосующим определиться: нужен ли такой ТРЦ городу и где его лучше построить.

Дискуссия о строительстве торгового объекта не утихает в социальных сетях Ноябрьска с конца 2019 года. Горожане не против частной масштабной стройки, но категорически против возведения ТРЦ в девятом микрорайоне, так как ради сити-молла придется вырубать деревья.

Градостроительный совет мэрии Ноябрьска ранее озвучивал несколько вариантов. ТРЦ можно построить на ул. Муравленко, но там есть проблемы с логистикой и нет инженерных коммуникаций для подобного объекта. Неудобной была названа и заболоченная площадка на ул. Энтузиастов. Самым подходящим местом строительства считается 9-ый микрорайон, где ради ТРЦ планируется вырубка деревьев.

В пятницу, 10 января, ямальцы активно комментируют инициативу, размещенную на портале «Живем на севере». Аргументы у противников проекта остались прежними.

«Такой объект необходим городу, но не в 9 микрорайоне! Нет смысла заниматься вырубкой леса, если в городе уже есть недостроенный объект ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по ул. Холмогорской со всеми необходимыми коммуникациями. Рядом со стройкой имеется прекрасная территория, которую можно облагородить, чтобы жители зимой могли кататься на лыжах, сноубордах, тюбингах, а летом гулять с детьми по обустроенному скверу», – написала Лилия Беспалова. Горожанка по имени Валентина Целоусовадобавляет: «Только не в 9 микрорайоне! Есть другие места, рассмотрите их! Давайте не будем трогать лес».

Горожанин Василюк Александр отмечает, что микрорайон не подходит для строительства и по другой причине. «После запуска «Ленты» дороги 7 микрорайона превратились в сплошной автомобильный поток, что будет с ними при открытии большого торгового центра, все большие торговые центры строятся на окружных дорогах с большой пропускной способностью. После строительства ТЦ жизнь жителей 7-8 мкр. превратится ад», – высказался Александр.

По данным счетчика, инициативу уже посмотрели более 330 человек. Голосование продлится до конца января.

Ноябрьск, служба информации

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