Активисты Ноябрьска сняли очередной фильм про «беспредел в городской больнице»

Активисты Ноябрьска в социальных сетях распространили очередной видео-ролик, посвященный «беспределу в Ноябрьской городской больнице». Героями мини-фильма стали родственники 45-летней женщины, которая умерла в больнице летом 2019 года, и 52-летняя жительница Ноябрьска, она страдает генетическим заболеванием и два года добивается проведения дорогостоящего обследования.

Ролик был размещен в группах «Происшествия Ноябрьск» и «Независимый Ноябрьск» 11 января. За это время его посмотрели более 167 тыс человек.

Первая героиня – Любовь Ледовская, дочь умершей в 2019 году жительницы Ноябрьска Татьяны Ледовской. По мнению девушки, ее маму, которая перед смертью впала в кому, можно было спасти, если бы медики Ноябрьской ЦГБ не ошиблись с диагнозом – пациентку с начала 2019 года лечили от межреберной невралгии, а вскрытие показало, что у Татьяны была кислородная недостаточность сердца. Женщина умерла летом 2019 года.

Любовь Ледовская обратилась в прокуратуру и окружной департамент здравоохранения с просьбой провести проверку. Авторы видео-ролика со ссылкой на Любовь Ледовскую утверждают, что в процессе лечения были допущены грубейшие нарушения, которые привели к плачевному исходу.

Вторая героиня ролика – 52-летняя Виктория, которой поставлен диагноз «болезнь Бехтерева».

Как сообщила «Новому Дню» Виктория, конфликт с медиками Ноябрьска у нее длится несколько лет. Последние два года пациентка добивается выделения средств для проведения крайне важного, но дорогостоящего обследования. Цена вопроса – 99 тыс рублей.

Осенью 2019 года Виктория вышла на одиночный пикет к зданию городской больницы, обращалась в прокуратуру ЯНАО, где подтвердили, что пациентку должны обследовать за счет бюджетных средств. Однако, утверждает Виктория, ситуация не меняется: медики Ноябрьска отказываются помогать.

«Я взяла кредит, чтобы съездить в клинику в Москву. Сейчас люди объявили сбор средств для меня. У меня нет денег на лечение, на лекарства, на оплату коммуналки. Выплачиваю кредит. За год мне выписали 42 препарата, я смогла выкупить только несколько позиций», – поделилась своей историей Виктория.

Ноябрьской ЦРБ не первый раз посвящают ролики. Как сообщил «Новому Дню» один из авторов проекта Эльдар Батманов, идея создавать такие фильмы – народная. Ранее Эльдар Батманов, который называет себя активистом Ноябрьска, занимался проблемами 8-ого микрорайона города.

«Потом к нам стали все чаще обращаться люди и рассказывать свои истории, связанные с работой ЦРБ Ноябрьска. Так и возникла идея снимать ролики, с участием горожан, которые готовы называть свои имена и рассказывать свои истории», – прокомментировал Эльдар Батманов.

По его словам, при создании последнего ролика активисты попытались попасть на прием к главному врачу городской ЦРБ Олегу Шалаеву. «В этот день он как раз проводил прием по личным вопросам. Нас на территорию больницы сначала отказалась впускать охрана. Затем вызвали подкрепление – приехали охранники в масках. Главный врач резко прекратил тогда прием граждан и покинул больницу. Получить комментарии у руководства ЦРБ нам не удалось», – добавил активист Батманов.

В пресс-службе ЦРБ Ноябрьска «Новому Дню» пообещал прокомментировать ситуацию. Оперативно ответ за запрос агентства из больницы не поступил.

Ноябрьск, служба информации

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