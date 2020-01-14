На Ямале меняется стоимость билетов на внутренних авиамаршрутах

Власти ЯНАО с 1 февраля 2020 года снижают стоимость билетов на вертолет. Под льготную программу для межмуниципальных маршрутов попадают жители отдаленных территорий Ямальского района.

Как сообщили «Новому Дню» в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, с 1 февраля тариф для жителей снижается на 30%. Стоимость билетов изменится по четырем маршрутам.

Так, по перелет по направлению Сеяха-Яр-Сале снизится до 5100 рублей. Полет Салехард-Мыс Каменный обойдется ямальцам в 6200 рублей. Билет на вертолет, курсирующий по маршруту Салехард-Новый Порт, будет стоить 5600 рублей. Из Салехарда в Сеяху можно будет улететь за 7200 рублей.

«На межмуниципальных маршрутах пассажиры оплачивают 30% – 50 % от себестоимости перелета», – прокомментировали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. В ведомстве уточнили, что за 2019 год на межмуниципальных маршрутах авиакомпании перевезли более 70 тысяч пассажиров.

Летом 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал возможное снижение для вертолетных перевозок. Глава региона заявил, что стоимость билетов слишком велика. «Билет в одну сторону от Сеяхи до Салехарда – 11 тысяч. Это слишком дорого. Подумаем с коллегами, как снизить цену в ближайшее время», – комментировал Артюхов ситуацию в августе 2019 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Салехард, Ямальский район, служба информации

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