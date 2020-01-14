В Салехарде пенсионер совратил школьницу

В Салехарде следователи передают в суд дело 62-летнего пенсионера, который изнасиловал школьницу. Преступление было совершено в апреле 2019 года.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 134 УК РФ – половое сношение с лицом, не достигшем 16-летнего возраста.

«В апреле 2019 года 62-летний мужчина, действуя с преступным умыслом с целью удовлетворения своих половых потребностей, совершил половое сношение без применения насилия с несовершеннолетней, заведомо зная о ее возрасте», – добавили в окружном следкоме.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд Салехарда.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.01.20

На Ямале меняется стоимость билетов на внутренних авиамаршрутах. / Война за Арктику. Расклад интересов и проблем северного региона. / На Ямале начали выплачивать новый материнский капитал – полмиллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»