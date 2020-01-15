В ямальской школе дети смотрели порносайты и слушали террористов

Прокуратура Ямала возбудила административное дело на школу №3 в городе Губкинский. Как сообщает надзорное ведомство в среду, 15 января, в компьютерном классе ученики имели свободный доступ к сомнительным сайтам.

«Имелся свободный доступ к сайтам, на которых содержалась запрещенная к распространению информация террористического и экстремистского характера, а также фото, видеоматериалы и тексты порнографического содержания», – прокомментировали в прокуратуре ЯНАО.

Нарушения были выявлены во время проверки. В СОШ № 3 нарушался федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Дело об административном правонарушении было возбуждено на юридическое лицо – школу. Размер штрафа – 20 тыс рублей.

Также были наказаны педагоги. «Руководству образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого доступ к сайтам, на которых были размещены запрещенные материалы, ограничен, а два работника школы привлечены к дисциплинарной ответственности», – резюмировали в прокуратуре.

Губкинский, Салехард, служба информации

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