Коренным ямальцам увеличили квоту на вылов редкой рыбы

Для коренных народов Ямала в 2020 году на 30 тонн увеличена квота на вылов сиговых видов рыб, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Представителям коренных народов Севера разрешено добывать 180 тонн чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди. Это на 30 тонн больше квоты, установленной в 2019 году. В среднем на одного заявителя придётся по 400 кг «белой» рыбы.

Новые квоты распространяются на 2263 заявителя из числа коренных ямальцев и их общин. Как уточняют в ямальском правительстве, квота дает право представителям коренного населения добывать рыбу в местах традиционного проживания без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу водных биоресурсов. При этом рыболовы должны соблюдать правила, связанные с охраной мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб. Чтобы получить квоту, заявителю необходимо обратиться с заявкой в окружной департамент АПК.

Салехард, служба информации

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