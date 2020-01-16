Тысячи ямальцев мечтают помыться, но не могут

В Тарко-Сале подрядчик не может закончить ремонт единственной городской бани. Глава Пуровского района Андрей Нестерук был вынужден извиниться перед горожанами. Он называл новые даты окончания ремонта, но банный комбинат в названные сроки так и не открылся.

Городская баня в Тарко-Сале, где проживает более 21 тыс человек, закрылась на ремонт весной 2019 года. Ожидалось, что банный комбинат возобновит работу в середине декабря. Еще в начале декабря было понятно, что подрядчик не выполнит условия муниципального контракта, об этом таркосалинцам в своем аккаунте в Инстаграм сообщил глава Пуровского района Андрей Нестерук.

«Вынужден сообщить, ремонт городской бани затягивается. Причина тому – сложности в прохождении процедур торгов, без которых сегодня невозможно и гвоздя забить», – написал г-н Нестерук и пообещал, что «подрядчик сдаст жизненно важный объект» к новогодним праздникам.

В середине января 2020 года баня так и не заработала. Ямальский активист Алексей Шевцов 12 января обратился в прокуратуру Ямала. Он напомнил надзорному ведомству, что «возмущению жителей Тарко-Сале нет предела».

«Несмотря на активное строительство жилья в Тарко-Сале и программу переселения из ветхого и аварийного жилья, некоторые горожане проживают в непригодных для жизни условиях. Не у всех есть возможность установить дома душевую кабину или обустроить ванную комнату. Поэтому городская баня всегда была и будет очень нужной таркосалинцам», – обратился к окружному прокурору Алексей Шевцов.

В пресс-службе администрации Пуровского района «Новому Дню» сообщили, что в среднем за год городскую баню посещают около 9 тыс человек. И муниципальные чиновники признают, что подрядчик подвел горожан.

Контракт на ремонт банно-прачечного комбината был заключен с ИП Ржанников И. А. За 6,6 млн рублей подрядчик должен был выполнить комплекс работ. В том числе, заменить оконные проемы, отремонтировать раздевалки, моечные, парные и холл, привести в порядок системы водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. А также подрядчик обязался к декабрю 2019 года заменить сантехнику, бойлер и отремонтировать систему вентиляции.

Срок открытия бани в Тарко-Сале теперь перенесен на 15 февраля, сообщили в пресс-службе Пуровского района. «К сожалению, подрядчик действительно нарушил сроки производства работ, ведется претензионная работа», – добавили в районной администрации. Дозвониться до предпринимателя, который дважды нарушал сроки работ, не удалось.

Тарко-Сале, Пуровский район, служба информации

Тарко-Сале, Пуровский район. Другие новости 16.01.20

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