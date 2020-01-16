На Ямале загорелся ангар с техникой: сгорели самосвал и тягачи

В Тарко-Сале в четверг, 16 января, произошел крупный пожар. Как сообщили в региональном МЧС, загорелся арочный бокс. Площадь – почти тысяча «квадратов». В ангаре находились пять единиц техники.

По данным ведомства, тушение пожара осложнялось тем, что до ближайшего гидранта было 6-8 километров. В 17:20 пожар был локализован, площадь возгорания – 900 квадратов. В огне пострадали пять единиц техники. Как уточнили «Новому Дню» в окружном МЧС, это были самосвал и четыре тягача.

Пострадавших и погибших нет. «На месте работают 28 человек и пять единиц техники. Причина пожара и ущерб будут установлены дознователями МЧС в ближайшее время», – добавили в МЧС округа.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 16.01.20

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