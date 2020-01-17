СКР изучает посадку суперджета, который летел из Сабетты и приземлился в Москве на недостроенную полосу

Московские следователи проводят доследственную проверку из-за инцидента с бортом авиакомпании «ИрАэро». Самолет выполнял рейс «Сабетта-Москва» и совершил посадку на недостроенной взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта Домодедово.

Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки. Во время посадки никто не пострадал.

Инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) произошел 16 января в 14:20 часов. «Самолёт, следовавший рейсом «Сабетта-Москва», совершил посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта Домодедово», – заявили в московском следкоме.

Салехард, Москва, служба информации

Салехард, Москва. Другие новости 17.01.20

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