На Ямале после драки в кафе нашли убитого мужчину, подозревают охранников

В Лабытнанги во время драки в кафе «Зодиак» был убит посетитель. В социальных сетях обсуждается версия, что 53-летнего мужчину до смерти забили охранники питейного заведения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, следствием проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в кафе «Зодиак».

«По предварительным данным следствия, в ночь с 17 на 18 января 2020 года в городе Лабытнанги в холле кафе-клуба «Зодиак» между посетителями произошел конфликт, в который вмешался мужчина 1967 года рождения. После того, как конфликт был погашен силами сотрудников заведения, было обнаружено, что мужчина скончался», – заявили в окружном следкоме.

Следствие опрашивает свидетелей, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

В социальных сетях убийство мужчины обросло дополнительными подробностями. Как сообщается в группе «Лабытнанги info» в социальной сети «ВКонакте», к смерти посетителя кафе могут быть причастны охранники «Зодиака».

«Когда уже эту лавочку прикроют «Зодиак»? Снова там охранники отличились. Человека лишили жизни», – сообщается в посте. Подписчики согласились с тем, что кафе «Зодиак» – «гадюшник», где часто происходят драки. Один из пользователей соцсети добавил, что охранник кафе ладошкой ударил посетителя по лицу. От удара мужчина упал и стукнулся головой о кафельный пол. Это и стало причиной смерти. По мнению пользователя под ником Алиса, виноваты не только охранники кафе, но и посетители «Зодиака». «Знаю много там случаев с драками и тд. Считаю что пора менять формат. Но поверьте эти драки не охрана устраивает, а изрядно напившиеся посетители. И этот случай не исключение», – пишет Алиса (пунктуация и орфография автора сохранены).

Лабытнанги, служба информации

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