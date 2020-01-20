Виновник аварии, в которой на Ямале погибли полицейские и задержанный, был пьян

Виновнику ДТП, в котором погибли два сотрудника ямальской полиции и задержанный ими гражданин, предъявлено обвинение, сообщает в понедельник, 20 января, СУ СКР по ЯНАО. Следствие подтверждает, что водитель быль пьян. Сейчас решается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, водителю «Мазды», спровоцировавшему смертельное ДТП, предъявлено обвинение по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

«В ходе проведения следственных мероприятий установлено и подтверждено, что водитель «Мазды» находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения», – добавили в окружном следкоме.

Смертельное ДТП произошло 18 января около 5 часов утра на 985-ом км автодороги «Сургут – Салехард». Водитель «Мазды» вылетел на встречную полосу и врезался в полицейский автомобиль «Лада Гранта», в котором ехали сотрудники отдела МВД России по г. Губкинский – они конвоировали административно задержанного гражданина.

В результате лобового столкновения погибли два сотрудника полиции и конвоируемый. В «Мазде», помимо водителя, находились мужчина и женщина. Все трое были доставлены в больницу.

Надым, Салехард, служба информации

Надым, Салехард. Другие новости 20.01.20

СКР подтвердил, что ребенка, который умер в Салехарде во время езды на картах, убил обычный шарф. / Дума Салехарда пытается связаться с арестованным за взятку депутатом Пизняком. / Пассажиропоток аэропорта Нового Уренгоя вырос на один процент. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»