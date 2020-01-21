Центральную улицу Ноябрьска отремонтируют почти за полтора миллиарда рублей

Реконструкция ул.Ленина в Ноябрьске оценена в 1, 416 млрд рублей. Информация о ремонте центральной улицы города была размещена 20 января на сайте госзакупок в разделе «обязательное общественное обсуждение».

Как сообщается в материалах торгов, планируется реконструкция ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Магистральная. Стоимость лота – 1,416 млрд рублей. Аукцион будет объявлен после прохождения общественной экспертизы.

О предстоящем ремонте ул. Ленина ранее заявлял глава Ноябрьска Алексей Романов. Во время своей пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2019 года, мэр города назвал ул. Ленина главной транспортной артерией Ноябрьска и пообещал комплексный ремонт магистрали в 2020 году. В том числе, запланированы работы по водоотведению, освещению, ремонту проезжей части и пешеходных зон.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 20.01.20

Виновник аварии, в которой на Ямале погибли полицейские и задержанный, был пьян. / СКР подтвердил, что ребенка, который умер в Салехарде во время езды на картах, убил обычный шарф. / Дума Салехарда пытается связаться с арестованным за взятку депутатом Пизняком. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»