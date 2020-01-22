На Ямал пришли свиной грипп и пневмония

На Ямале с начала 2020 года 4074 человека обратились к медикам с диагнозом ОРВИ, зарегистрировано 30 случаев гриппа. У двоих детей официально подтвержден свиной грипп.

Как сообщает окружной Роспотребнадзор, показатель ОРВИ составляет 75,4 случаев на 10 тыс населения. Это ниже порогового значения на 36,6%.

«Всего госпитализировано 123 человека, что составляет 3% от всех заболевших. Наибольшее количество госпитализированных в возрастной группе 0-2 лет – 54 случая, 18 и старше лет – 30 случаев, 3-6 лет – 23 случая», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В округе зарегистрировано 30 случаев гриппа. Санитарные врачи перечислили города, где пациентам лабораторно подтвердили грипп. Это Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск, Салехард, Губкинский и Муравленко.

Как сообщает «Ноябрьск24», в Ноябрьске у двоих детей официально подтвержден свиной грипп. Оба заболевшие – дети дошкольного возраста. Дошколята госпитализированы, у них подтвержден вирус гриппа H1N1.

82 ямальца с начала 2020 года заболели внебольничной пневмонией, госпитализировано 78 человек.

Салехард, ЯНАО, служба информации

Салехард, ЯНАО. Другие новости 21.01.20

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