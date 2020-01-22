Ямальского пенсионера из аварийной квартиры власти переселили в неотапливаемый вагончик

Прокуратура ЯНАО подала в суд на администрацию села Находка из-за того, что чиновники поселили пенсионера в непригодном для жизни автовагоне.

Как сообщает 22 января надзорное ведомство, пожилой мужчина проживал в аварийном многоквартирном доме. Дом расселили.

«В результате расселения дома пожилому гражданину для постоянного проживания предоставлен лишь автовагон, который согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства не соответствует нормам, предъявляемым к жилому помещению», – сообщает окружная прокуратура.

Вагон, куда был вынужден переселиться житель Ямала, не отапливался. «Проживание в зимний период в автовагоне при отсутствии резервного источника энергоснабжения для локальной системы обогрева создает угрозу жизни и здоровью граждан», – резюмировали в прокуратуре.

Новосел написал заявление в прокуратуру. Надзорное ведомство, в свою очередь, обратилось с иском в суд, чтобы обязать сельскую администрацию предоставить заявителю жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке. Тазовский районный суд иск удовлетворил. Решение суда пока не исполнено.

Тазовский район, Салехард, служба информации

Тазовский район, Салехард. Другие новости 22.01.20

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