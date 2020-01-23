На Ямале метель скорректировала работу главных зимних дорог

На Ямале из-за метели дорожники закрыли зимнюю автодорогу Надым-Салехард. На остальных трассах введено ограничение, сообщает ГКУ «Дорожная инспекция ЯНАО».

Зимняя дорога, связывающая Надым с Салехардом, была закрыта для всех видов транспорта вечером 22 января. Причина – метель, недостаточная видимость.

Усиление ветра до 15 метров в секунду и снегопад меняют режим работы еще двух зимников: Коротчаево-Красноселькуп и Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги. Там пока могут ездить полноприводные машины массой до 30 и 20 тонн соответственно.

Четвертый ямальский зимник – Аксарка-Салемал-Паневск-Яр-Сале, по-прежнему не введен в эксплуатацию.

Салехард, Надым, служба информации

Салехард, Надым. Другие новости 22.01.20

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