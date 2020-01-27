Из чума в тюрьму: на Ямале местный житель случайно убил вахтовика

На Ямале будут судить местного жителя из-за нелепого случая со смертельным исходом. Расследование уголовного дела завершено, дело передано в суд, сообщает 27 января СУ СКР по ЯНАО.

Трагедия произошла в июне 2019 года. Трое вахтовиков ООО «УТТ и СТ Бурсервис» вечером возвращались в вахотовый городок, который расположен в 25-ти километрах от поселка Сабетта.

На вездеходе «Трэкол» мужчины поехали по растаявшему автозимнику. «Трэкол» на половине пути провалился в ручей, и мужчинам пришлось обратиться за помощью к местному жителю, чьи чумы были расположены недалеко от места их вынужденной остановки», – уточнили в окружном СУ СКР.

Мужчины сообщили о ЧП на базу и ждали, когда прибудет подмога. В это время 30-летний местный житель зашел в свой чум, чтобы взять ружье и отогнать свору собак.

«Доставая заряженное ружье, хранившееся им в нарушение Закона РФ «Об оружии» в жилище на полу под листом пенопласта, он, достоверно зная об отсутствии на ружье защитной скобы на спусковом крючке, зацепился курком за пенопласт, в результате чего произошел непроизвольный выстрел через стену чума в сторону улицы», – уточняется в материалах следствия.

Сабетта, ЯНАО, служба информации

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