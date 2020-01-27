Авиакомпанию «Ямал» признали самой пунктуальной

Авиакомпания «Ямал» возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний, которые летают из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

«В рамках ранжирования все перевозчики были разбиты на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики. Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям», – уточняют авторы рейтинга.

Лидерами рейтинга стали авиакомпнаии «Ямал», «Нордавиа» и «Авиа Трафик Компани». Так, ямальский перевозчик оказался самым пунктуальным из числа авиакомпаний, выполняющих рейсы не менее одного раза в день. Процент пунктуальности АК «Ямал» составил 97%.

В группе международных перевозок лидировала «Авиа Трафик Компани» с рейтингом 97% (Кыргызская Республика). В группе остальных российских компаний лучшей стала АК «Нордавиа» (98%).

Государственная авикомпания «Ямал» (собственность правительства ЯНАО) открыла свое представительство в аэропорту «Кольцово» в 2014 году.

Салехард, служба информации

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