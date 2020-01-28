Ямальской балерине пришлось экстренно вернуться из Китая, в России девушку встречали врачи

Жительница Ноябрьска Елизавета Емельянова была вынуждена прервать гастроли в Китае, куда девушка выехала вместе с балетной труппой.

Из-за эпидемии коронавируса в Китае гастрольный тур танцовщиц был отменен. Как сообщает «Ноябрьск 24», российские артисты должны были выступать в том числе в городе Ухань, с которого в Китае в конце 2019 года началась вспышка новой разновидности коронавируса.

Как рассказала Елизавета Емельянова, труппа, отменив гастроли, экстренно вылетела в Москву. «Я в Москве, у меня все прекрасно», – сообщает жительница Ямала. В столичном аэропорту пассажиров, прибывших из Китая, встречали работники Роспотребнадзора. Всех прибывших проверяют тепловизорами – портативное устройство позволяет дистанционно измерить температуру тела. «Все прошло легко», – описывает проверку в аэропорту Елизавета.

Девушка также добавляет, что сейчас пару недель ей придется походить в маске, чтобы исключить опасность инкубационного периода.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 28.01.20

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