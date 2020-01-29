Ямалец до смерти забил младшую сестру из-за 1-тысячной купюры

На Ямале 53-летний мужчина до смерти забил свою младшую сестру из-за тысячи рублей. Дело передано в суд, сообщает в среду, 29 января, СУ СКР по ЯНАО.Следователи уточняют, что семейный конфликт произошел в селе Горки Шурышкарского района в сентябре 2019 года.

«53-летний местный житель пригласил в гости сестру для совместного распития спиртных напитков. В ходе застолья, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил родственницу в краже тысячерублевой купюры. Между ними произошла ссора, и хозяин квартиры жестоко избил 49-летнюю женщину», – уточняют в окружном Следкоме.

Избитая женщина смогла уйти из дома брата, но вскоре умерла от полученных травм. Тело потерпевшей обнаружили односельчане.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый признал свою вину и не отрицал, что до смерти забил сестру. Свои действия он объяснил пьянкой.

Шурышкарский район, Салехард, служба информации

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