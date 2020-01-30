Олени, ВДНХ и заседание Совфеда: на Ямале готовятся к событиям особого масштаба

Ямальские власти готовятся к проведению нескольких масштабных мероприятий, в том числе, федерального уровня. Все они запланированы на весну. «Новый День» узнал подробности основных грядущих событий.

Самыми насыщенными на события станут март и апрель. С 21 февраля по 18 апреля на Ямале пройдет традиционный День оленевода. Праздник всегда «путешествует» по округу, «задерживаясь» на пару дней в городах и районах региона.

На традиционный ямальский праздник съедутся не только сотни туристов из России и зарубежья, но и члены правительства страны с депутатами Госдумы.

В Салехарде к празднованию Дня оленевода – одной из главных достопримечательностей северного региона, назначено заседание Комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Вопросы совершенствования правового регулирования, освоения и развития Арктической зоны депутаты решили обсудить, непосредственно в интерьере самой Арктики. Салехардский День оленевода запланирован на 28 марта.

Соревноваться в зрелищности с Днем оленевода в этом году будет снегоходный пробег, посвященный 90-летию ЯНАО и 45-летию Нового Уренгоя, на который уже заявилось 50 участников. Снегоходчики пройдут по маршруту Новый Уренгой – Салехард – Яр-Сале.

Говорят, на начало апреля задолго были забронированы все места в лучшей гостинице Салехарда «Юрибей». Особо важные персоны ожидаются в начале апреля на выездное заседание Совета Федерации РФ. Оно, кстати, также посвящено государственной политике в арктической зоне России.

В это же время соберётся в Салехарде и Совет «Оленеводов мира». Поэтому, времени на подготовку у ямальских властей совсем мало, вернее почти не осталось. Чтобы не упасть в грязь лицом, на Ямале в срочном порядке продумывают туристическую программу, меню и составляют расписание чаши для окуривания – культовую у народа ханты. Побывать на Ямале и не пройти этот обряд, всё равно, что пересечь экватор и не искупаться.

Также Ямал начал подготовку к 75-летию Победы и 90-летнему юбилею ЯНАО.

Из того, что удалось узнать – к юбилею округа власти региона планируют приурочить временную резиденцию региона в павильоне «Рабочий и колхозница» на территории ВДНХ, провести сразу несколько выставок, организовать гастрольные туры артистов, издать книги, провести всероссийский конкурс комиксов и многое другое. И хотя официальная дата празднования 10 декабря, мероприятия продлятся весь год.

«В юбилейный для Ямала 2020 год подготовлена насыщенная культурная программа, включающая масштабные выставки, концерты, фестивали, конкурсы. С большим охватом по округу пройдут гастроли ямальских артистов: Ноябрьского городского театра, театра-студии «Каморка», губернаторских коллективов – оркестра «Ямал», ансамбля национальной песни «Сёётэй Ямал» и национального ансамбля танца «Сыра Сэв». Настоящим подарком для Ямала станут выступления звёзд мирового классического искусства. Ряд традиционных мероприятий пройдёт в новом качестве и международном формате: «Душа тундры», «Душа Севера», «Легенды Севера». Ряд интереснейших проектов будет реализовано на муниципальном уровне: Центр культурного блогера в Ноябрьске, Народный Университет в Губкинском, Большой Надымский пленэр и др. Праздник должен стать поистине ярким. Над этим сейчас усиленно работают учреждения культуры. И старт уже дан!», – прокомментировал директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

Салехард, служба информации

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