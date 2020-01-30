Жительница Ямала не испугалась коронавируса и купила путевку в Китай

Жительница Ноябрьска, несмотря на эпидемию коронавируса, решила провести свой отпуск в Китае. Туристка предпочла островной отдых и отправилась в провинцию Хайнань.

Как сообщает «Ноябрьск24» со ссылкой на турфирму, где горожанка приобрела путевку, девушка улетела в Китай 22 января, вернуться в Россию она должна 4 февраля. Об эвакуации речь пока не идет, пишет «Ноябрьск24». По данным туроператора из Ноябрьска, в курортной зоне закрыты практически все магазины, наложен запрет на проведение массовых и развлекательных мероприятий. В усиленном режиме работают только больницы.

Как сообщает пресс-служба ямальского губернатора, глава округа Дмитрий Артюхов 30 января обсудил эпидемиологическую ситуацию в регионе и необходимые меры для профилактики коронавируса с руководителем ямальского управления Роспотребнадзора Людмилой Нечепуренко.

Людмила Нечепуренко отметила, что на данный момент ситуация в регионе не вызывает опасений, риск попадания вируса невысок. Глава ямальского Роспотребнадзора предложила установить в аэропортах Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма стационарные тепловизоры для дистанционного измерения температуры тела пассажиров, прибывающих в округ. Губернатор предложение поддержал.

Напомним, в Китае с конца 2019 года бушует эпидемия коронавируса, которая приобрела масштабы общенациональной. Заразились более 6 тыс человек, более 130 заболевших скончались.Первые случаи заболевания вирусом 2019-nCoV были зафиксированы в провинции Хубэй.

Ноябрьск, Салехард, служба информации

Ноябрьск, Салехард. Другие новости 30.01.20

Олени, ВДНХ и заседание Совфеда: на Ямале готовятся к событиям особого масштаба. / Главный санитарный врач Ямала нашла точку риска по распространению коронавируса. / Ямалец до смерти забил младшую сестру из-за 1-тысячной купюры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»