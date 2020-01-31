В ямальской больнице в 30-градусный мороз пришлось эвакуировать пациентов

На Ямале в Тазовской районной больнице рано утром 31 января произошел пожар в хирургическом отделении. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО».

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил 31 января в 05:50 часов. На момент прибытия дежурного караула дым заполнил коридоры Тазовской районной больницы, а это главный эвакуационный выход. Спасатели эвакуировали 21 человека. Пострадавших нет.

Тушение пожара осложнялось погодными условиям: морозом (-32 градуса) и сильным ветром. Как сообщает пресс-служба ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО», полностью возгорание было ликвидировано в 06:05. «В тушении пожара задействованы 47 человек личного состава», – добавили в противопожарной службе.

Причина ЧП устанавливается. Огнем повреждена стена и потолок рентген кабинета, электропроводка и электрощитовая.

Тазовский, Салехард, служба информации

Тазовский, Салехард. Другие новости 30.01.20

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