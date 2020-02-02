На Ямале снегоходы с людьми попали в ледовую ловушку

На ямальском озере Тету-Мамонтотяй застряли снегоходы с людьми. Спасатели в воскресенье, 2 февраля, эвакуировали из ледовой ловушки семь человек.

Как сообщает «Ноябрьск24» со ссылкой на представителей поисково-спасательного отряда «Ямалспас», люди катались на снегоходах на озере примерно в 10 километрах от Ноябрьска. В наледи застряли четыре снегохода, на которых было семь человек. Самостоятельно люди выбраться не смогли.

На место выехала бригада спасателей. «Люди найдены, проходит их эвакуация в Ноябрьск», – ообщил спасатель первого класса Виталий Троян.

Ноябрьск, служба информации

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