На Ямале закроют алкомаркеты и «наливайки» шаговой доступности: более 50 магазинов

Правительство ЯНАО подготовило и планирует направить в окружное заксобрание законопроект об ограничении продажи алкогольной продукции. Под новый антиалкогольный закон попадут порядка 50 ямальских магазинов, торгующих как крепким алкоголем, так и пивом.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте экономики ЯНАО, нововведение коснется тех магазинов, которые не только размещены в жилых домах, но вход в которые расположен непосредственно со стороны подъездов жилых домов.

По данным на сентябрь 2019 года, когда началась работа над законопроектом, на Ямале насчитали 24 придомовых магазина, имеющих лицензию на реализацию крепкого алкоголя. Еще порядка 30 торговых точек не имеют лицензий. Это так называемые «наливайки», которые торгуют пивом. Как уточнили в региональном департаменте экономики, сейчас статистическая информация актуализируется, но вряд ли картина изменится принципиально.

«Законопроект об ограничении продажи алкогольной продукции – это одна из мер по снижению потребления алкоголя населением округа, которые реализуются в округе. Мера предложена на основе анализа опыта реализации подобных ограничений в других регионах России, а также с учетом мнения органов местного самоуправления в автономном округе», – прокомментировали «Новому Дню» в окружном ведомстве.

В департаменте экономики акцентируют: при разработке законопроекта учитывались интересы предпринимателей, а также работников, занятых в этом бизнесе. Поэтому документ предусматривает переходный период: осуществлять деятельность торговые точки смогут в течение года с момента вступления закона в силу.

Как сообщал «Новый День», в конце 2019 года во время своей итоговой пресс-конференции губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал закрытие алкомаркетов шаговой доступности.

«Мы со временем будем запрещать алкомаркеты, выходщие в жилые дворы», – ответил Артюхов на вопрос, связанный с количеством пьющих людей на Ямале.

Глава региона тогда отметил, что реформа не будет быстрой. «На другой стороне решения вопроса – предприниматели, которые вложили свои деньги в бизнес. Свои кровные. Рубить сразу – неправильно. Возьмем время,чтобы перестроиться. Но постепенно усложнять эту историю надо», – заявил Дмитирй Артюхов.

Салехард, служба информации

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