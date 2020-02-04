Прокуратура наказала авиакомпанию, вертолет которой «притормозил» на ямальской трассе

Уральская транспортная прокуратура изучила инцидент с вынужденной посадкой вертолета Ми-8 на Ямале. Воздушное судно с вахтовиками на борту 15 января не долетело до заправки, вертолет приземлился прямо на автотрассе. Командир экипажа наказан.

Как сообщает во вторник, 4 февраля, Уральская транспортная прокуратура, Ми-8 принадлежит авиакомпании «Арго» (Сургут). На борту вертолета в момент вынужденной посадки находились 18 человек – три члена экипажа и 15 пассажиров. Это были вахтовики, которых авиаторы должны были доставить на месторождение Гыданского полуострова. Вахтовый рейс был прерван из-за погодных условий, вертолет совершил посадку на проезжей части автодороги вблизи посадочной площадки ГП-2 Ямбург.

«Проверкой установлено, что в соответствии с заданием на полет экипажем была запланирована посадка на посадочной площадке ГП-2 Ямбург в целях дозаправки воздушного судна. В связи с ухудшением метеоусловий и заснеженностью площадки командиром воздушного судна принято решение о посадке на обочину автодороги. Посадка произведена благополучно, ограничений для движения автотранспорта создано не было. После дозаправки экипаж продолжил маршрут до пос. Коротчаево, где совершена посадка вертолета в штатном режиме», – уточняют в надзорном ведомстве.

По оценке транспортной прокуратуры, экипаж в сложившихся метеоусловиях принял правильное решение и не нарушил требования Воздушного кодекса РФ – пилоты могли в непогоду выбрать с воздуха площадку для экстренной посадки. При этом экипаж не сообщил об инциденте диспетчерам, управляющим воздушным движением.

Генеральному директору авиакомпании транспортным прокурором внесено представление. В отношении командира экипажа возбуждено дело об административном правонарушении.

Коротчаево, Салехард, служба информации

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