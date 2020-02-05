На Ямале многоквартирный дом неделю заливает канализация: «нечистоты лезут отовсюду»

В Тарко-Сале жители многоквартирника утверждают, что уже неделю канализация заливает подвал дома, душевые комнаты и туалеты. Люди не могут принять душ, нечем дышать. В местах общего пользования невозможно ходить по прохудившемуся полу – под ним тоже льются нечистоты. В администрации Пуровского района постановке вопроса удивлены: массовых жалоб от жильцов не поступало.

Многоквартирный дом в Тарко-Сале на ул. Республики, 39 был построен 45 лет назад – в 1974 году. Как уточнили «Новому Дню» в администрации Пуровского района, в доме-общежитии 54 квартиры.

Историю о доме, залитом нечистотами, обнародовал ямальский активист Алексей Шевцов. От своего имени он направил обращение в прокуратуру ЯНАО. Письмо самих жителей с заголовком «Крик души» также было опубликовано в группе «Тарко-Сале/ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте».

Авторы письма утверждают, что канализация уже неделю поднимается в дом. И она «ползет» отовсюду. Управляющая компания от обслуживания многоквартирника отказалась. «В нашей компании говорят, что они нас не обслуживают, а новую обслуживающую организацию еще не включили в реестр», – пишут жильцы.

Они также добавляют, что по дому стало опасно ходить. «Пол в нашем доме трудно назвать полом. Это минное поле. С многочисленными дырами и канализацией, льющейся под домом. Для своей же безопасности жильцы самостоятельно положили листы фанеры. Вот так и живем. Дом в аварийном состоянии, но документально нигде не числится», – добавляют жильцы многоквартирника.

В администрации Пуровского района ситуацию видят иначе. Как там сообщили «Новому Дню», дом действительно аварийный. И это официально подтверждено.

«В соответствии с распоряжением администрации Пуровского района от 25 ноября 2019 года номер 674-РА, данный дом признан аварийным с планируемой датой расселения до 31 декабря 2025 года», – пояснили в пресс-службе мэрии района.

Что касается недельного «наплыва» канализации, то чиновники такой постановке вопроса удивлены.

«В 2020 году в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации поступала одна заявка по вопросу неработоспособности системы канализации, причина обращения – засор коллектора системы канализации. Управляющей организацией были приняты своевременные меры по ликвидации аварийной ситуации. Соответствующие акты выполненных работ, подписанные заявителями в управляющей организации, имеются», – сообщили в администрации Пуровского района на запрос «Нового Дня» и предоставили скрин документов.

Не согласны ямальские чиновники и с тем, что проблемный дом остался без обслуживания управляющей компанией. «С 1 сентября 2019 года данный дом находится в управлении ООО «СК «Комфорт плюс». Вывоз жидких бытовых отходов из септиков данного дома осуществляется в соответствии с утверждённым графиком вывоза», – уточнили в администрации Пуровского района и добавили, что на место с проверкой выезжал представитель администрации.

Жильцы дома визит чиновника подтверждают и сообщают, что пол в в доме обследовал заместитель главы районной администрации Евгений Мезенцев. «Говорит – идеально ровный пол», – сообщают авторы поста в группе «Тарко-Сале/ЯНАО» и предлагают чиновнику поменяться «квартирами с жителями этого дома».

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