Силовики задержали чиновника из ямальского правительства, проводятся обыски

В Салехарде в среду, 5 февраля, задержан временно исполняющий обязанности директора департамента имущества Ямала Андрей Кудрявцев.

В пресс-службе губернатора ЯНАО данную информацию не подтвердили, но и не опровергли, предложив обращаться за комментариями в следственные органы. В окружном СУ СКР «Новому Дню» подтвердили факт следственных действий и пообещали, что в ближайшее время информация о задержании чиновника будет размещена на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, глава ямальского окружного департамента задержан по подозрении в коррупции. В офисе департамента правоохранительными органами сейчас ведутся следственные действия – проводится обыск.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.02.20

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