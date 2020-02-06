На Ямале у аэропорта обнаружена пустая иномарка, залитая кровью

В Новом Уренгое на кольцевой развязке в районе аэропорта найдена подозрительная машина – Toyota RAV4. Кросссовер пустой, открытый, вокруг пятна крови.

Как сообщили «Новому Дню» в УМВД по ЯНАО, сигнал о находке поступил в полицию Нового Уренгоя вечером 5 февраля. В полиции подтверждают, что в машине обнаружены следы бурого цвета.

Владелец машины установлен. Но его место нахождение неизвестно. По неофициальной информации, фамилия пропавшего водителя – Абдулов. Полиция продолжает поиски.

Новый Уренгой, Салехард, Служба информации

Новый Уренгой, Салехард. Другие новости 05.02.20

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