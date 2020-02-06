В Новом Уренгое на стройплощадке сначала был взрыв, а потом пожар

В Новом Уренгое в микрорайоне Дружба в четверг, 6 февраля, произошло ЧП на площадке строящегося высотного дома. Рано утром, в 06:00 часов, на стройплощадке взорвалась самодельная установка по подогреву песка.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО, погибших и пострадавших нет. Спасатели на месте инцидента тушили пожар, площадь возгорания 8 кв метров.

Новый Уренгой, Салехард, Служба информации

Новый Уренгой, Салехард. Другие новости 06.02.20

На Ямале у аэропорта обнаружена пустая иномарка, залитая кровью. / Ямальский следком подтвердил: глава окружного департамента имущества задержан за взятку. / Силовики задержали чиновника из ямальского правительства, проводятся обыски. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»