В Новом Уренгое на стройплощадке сначала был взрыв, а потом пожар

В Новом Уренгое в микрорайоне Дружба в четверг, 6 февраля, произошло ЧП на площадке строящегося высотного дома. Рано утром, в 06:00 часов, на стройплощадке взорвалась самодельная установка по подогреву песка.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО, погибших и пострадавших нет. Спасатели на месте инцидента тушили пожар, площадь возгорания 8 кв метров.
Новый Уренгой, Салехард, Служба информации
Новый Уренгой, Салехард. Другие новости 06.02.20
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