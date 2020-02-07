На Ямале без отопления остались многоквартирные дома

В Ноябрьске из-за порыва на теплосетях без отопления остались три многоквартирных дома: одна пятиэтажка и две «деревяшки». К вечеру ожидается понижение температуры до – 20, коммунальщики обещают, что успеют закончить аварийные работы.

Как сообщает «Ноябрьск24», без отопления остались дома № 37, 39 и 41 на ул. Космонавтов. Еще 5 февраля в многоквартирниках начались проблемы с горячей водой. Аварийные бригады почти за двое суток устранили несколько порывов на сетях.

В пятницу, 7 ноября, в домах отключили отопление – на теплосетях порыв. На месте сейчас работает аварийная бригада компании «Энерго-Газ-Ноябрьск», коммунальщики обещают восстановить теплоснабжение домов к вечеру.

Дом № 37 – пятиэтажка в капитальном исполнении. Еще два дома – № 39 и 41, деревянные дома. Одна из «деревяшек» относится к маневренному фонду.

Ноябрьск, Екатерина Цветкова

Ноябрьск. Другие новости 06.02.20

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