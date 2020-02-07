«Деревянный Ямал должен уйти в прошлое»: Артюхов выступает с ежегодным посланием

В эти минуты в Салехарде в Культурно-деловом центре (КДЦ) с ежегодным посланием выступает ямальский губернатор Дмитрий Артюхов.

Один из первых тезисов, озвученных главой округа, касается улучшения жилищных условий северян. Этот же тезис был ключевым во время предыдущего послания губернатора ЯНАО.

Артюхов напомнил, что за пять лет ямальские власти планируют расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. Цель на «пятилетку» – переселить в новые квартиры 24 тыс семей.

Артюхов заявил, что «деревянный Ямал должен уйти в прошлое». Тезис прозвучал в контексте объяснения, почему ямальцы, улучшая жилье по соцпрограммам, не могут покупать квартиры в деревянном жилом фонде, и приобретаемое жилье должно быть только в капитальном исполнении.

Салехард, Екатерина Максимова

Салехард. Другие новости 07.02.20

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