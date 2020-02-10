Фиктивные акты на десятки миллионов: на Ямале оперативники УФСБ задержали чиновника

На Ямале силовики задержали главу МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» города Надыма. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере).

О возбуждении коррупционного дела в понедельник, 10 февраля, сообщили в СУ СКР по ЯНАО и в окружной прокуратуре.

По версии следствия, руководитель надымского МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» подписал фиктивные акты выполненных работ исполнителю госконтракта – компании ООО «Экспертгрупп».

В 2019 году между управлением капстроительства и ООО «Экспертгрупп» был заключен контракт на сумму 111,5 млн рублей. Деньги по программе «Формирование комфортной городской среды» были выделены на благоустройство главной площади Надыма и бульвара «Стрижова».

«С июля по сентябрь 2019 года подозреваемый, достоверно зная о том, что работа в рамках муниципального контракта фактически в полном объеме не выполнена, а также работы по установке скульптуры приняты и оплачены дважды, используя свое служебное положение, распорядился денежными средствами муниципального учреждения как своими собственными, выплатив коммерческой организации более 29 миллионов рублей. Своими действиями руководитель учреждения причинил ущерб городскому бюджету в особо крупном размере», – уточняет окружной Следком.

В прокуратуре ЯНАО добавляют, что подрядчик выполнил лишь 2/3 работ и, получив за это порядка 70 млн рублей, покинул объект. По версии прокуратуры, задержанный чиновник подписал «липовые» акты коммерсантам на сумму более 23,2 млн рублей. Работы на эту сумму выполнены не были.

В указанный период времени МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» возглавлял Аркадий Михайлюк.

Как добавляют следователи, преступление выявлено благодаря оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Тюменской области.Чиновник задержан. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на особый контроль в прокуратуре автономного округа.

Надым, Салехард, Служба информации

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