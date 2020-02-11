Ямальцев косят ОРВИ и свиной грипп

На территории ЯНАО показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил пороговое значение на 21,1%. Лабораторно выявлены случаи заболевания «свиным гриппом».

Главный санитарный врач Ямала, руководитель управления окружного Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко в своем постановлении сообщает, что за шестую неделю 2020 года в больницы с диагнозом ОРВИ, в том числе, грипп, обратились 10 тыс 644 человека.

Показатель заболеваемости составил 196,6 случаев на 10 тыс населения, что выше порогового значения на 21,1%. Более 30% от общего числа заболевших – это школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Более 200 человек госпитализированы.

В постановлении главы ямальского Роспотребнадзора также сообщается, что с начала года у 18 человек выявлен вирус гриппа. В том числе, медики лабораторно подтвердили штамм A/H1N1/2009(11,7%), то есть «свиного гриппа».

Своим постановление главный санитарный врач округа запрещает до особого распоряжения проводить в регионе любые массовые мероприятия. Введен масочный режим в учреждениях, организациях, предприятиях на территории муниципальных образований Ямала.

Как ранее сообщал «Новый День», в начале февраля с подозрением на коронавирус в Ноябрьске была госпитализирована ученица школы №8, которая выезжала за границу. Биоматериалы ребенка были направлены в Тюменский НИИ краевой и инфекционной патологии и Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске. Медики сообщали, что ожидают получить результаты исследований после 8 февраля. Однако в региональном Роспотребнадзоре до сих пор официально не озвучили итоги обследования ребенка. Ученики школы Ноябрьска переведены на дистанционное обучение.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 10.02.20

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